Маме ребенка-инвалида срочно требуется операция

Здоровье и медицина

Сын Светланы Болжеларской из Никополя Антон страдает редким генетическим заболеванием, и как его лечить, врачи не знают, потому что в мире зарегистрировано не более 30 пациентов с этим диагнозом (синдромом Эларса-Данло). А еще у мальчика аутизм, эпилепсия, другие заболевания. Уже 13 лет мама спасает своего ребенка. К сожалению, над семьей нависла угроза: у самой Светланы в мозге обнаружили необычное объемное образование: врачи считают, что это, скорее всего, киста — тератома (ее еще называют опухолью-монстром). И расположена она в опасном месте — рядом с сонной артерией. Удалить образование украинские нейрохирурги не берутся, а немецкие дали согласие, назначив операцию на 15 февраля. Основная часть средств собрана, но друзья Светланы просят откликнуться неравнодушных людей, которые могут срочно перечислить на счет женщины недостающую сумму.

- Я тороплюсь, потому что с каждым днем чувствую себя все хуже, и откладывать операцию мне нельзя, — говорит Светлана Болжеларская. — Антона на время отвезла к маме в деревню. Трудно им будет без меня — сыну нужно выполнять определенные процедуры. Физически он довольно слабый, болезненный, школу посещать не может, а занимается с учителями дома. Но все отмечают, что Антошка умный, способный мальчик. Берет книги в библиотеке, объясняя: «Мне постоянно нужна пища для мозга». Уже скучаю по Антону и переживаю: как перенесу операцию? Действительно у меня киста или все же опухоль? Быстро ли смогу восстановиться? Очень мне нравится фраза: «Чудеса всегда случаются с теми, кто в них верит». Я верю.

Историю Светланы рассказала в социальных сетях ее знакомая Оксана Дронь, тоже живущая в Никополе: «В семье две беды. Ребенок с инвалидностью полностью зависит от мамы. Вдруг — как обухом по голове — в августе 2019 года у Светланы на МРТ обнаруживают образование в мозге. И понеслось: консультации нейрохирургов, пункция, анализы на онкомаркеры. Вердикт врачей: «С таким случаем сталкиваемся впервые». Опыта нет, медицинское оборудование оставляет желать лучшего. Предложение: «Можем попробовать. Будете первопроходцем. Гарантий не даем». Вы бы согласились???

Чтобы найти клинику за рубежом, Светлана разослала пакет медицинских документов в разные страны. И это дало результат! В немецкой клинике готовы удалить образование, но, как вы уже поняли, это стоит больших денег. За четыре месяца благодаря информации, репостам, флешмобу, благотворительному аукциону, различным акциям, созданной в Facebook группе удалось собрать 15 тысяч евро. Этой суммы недостаточно, а сбор нужно закрыть до 12 февраля, потому что 14 февраля Светлана должна лететь в Германию. Билеты куплены. Отступать никак нельзя.

Сделанная вовремя операция спасет сразу две жизни — матери и ребенка. Помогите, пожалуйста, собрать недостающую сумму. Неизвестно, кому из нас завтра потребуется помощь. Вместе мы сила!!!"

Реквизиты «ПриватБанк»: гривневый счет 4731 2191 1977 8714, получатель Болжеларская Светлана «Монобанк»: гривневый счет 5 375 414 115 597 329, получатель Болжеларская Светлана Александровна. Номер телефона Светланы: 050−90−10−834.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю 9-летнего Никиты Федоренко, в спасении которого активно участвовали читатели «ФАКТОВ». В результате мальчику смогли сделать сложную операцию в Польше.

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