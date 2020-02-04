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Украина

Зеленский теряет доверие украинцев: обнародованы результаты свежего соцопроса

13:23 4 февраля 2020 195
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Опрос показал, что за последний месяц доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому снизилось на 3%. Как показал другой соцпрос, большинство украинцев считает, что страна движется не туда. Об уровне доверия к украинским политикам информирует Социологическая группа «Рейтинг», которая проводила исследование во временной отрезок 22−26 января 2020 года.

Результаты соцопроса показали, что Зеленскому доверяет 59% украинцев, в то время как в декабре 2019 года доверяли 67%. Возросло недовольство деятельностью президента — с 25% до 32%.

Уровень доверия к остальным ключевым политикам Украины: Дмитрий Разумков — 26%, Юрий Бойко — 25%, Святослав Вакарчук — 22%, Алексей Гончарук — 20%, Юлия Тимошенко — 20%, Петр Порошенко — 15%.

Ранее сообщалось, что Зеленского предупредили о расколе общества, который неизбежно вызовет реинтеграция Донбасса.

Фото: Офис президента

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