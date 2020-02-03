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Украина

58% украинцев считают, что страна движется не туда

13:52 3 февраля 2020 160
Карта Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Более 58% граждан Украины считают, что страна развивается в неправильном направлении. Этот же опрос показал, что около 40% украинцев не доверяют президенту Зеленскому. Обнародованы данные исследования, которое провели Центр «Социальный Мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года.

Всего опросили 2003 респондентов старше 18 лет. Исследование проводилось во всех регионах Украины, кроме ОРДЛО и Крыма. Выборка представляет взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не выше 2,24% с вероятностью 0,95.

Как сообщалось ранее, недавно граждане Украины определили, что Владимир Зеленский — это «главный двигатель реформ». Это результат социсследований фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива».

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