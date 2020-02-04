Украина

«Патриотическое кино не надо финансировать»: в сети появилось еще одно скандальное видео с Брагаром

Народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Евгений Брагар, который попал в скандал после предложения пенсионерке продать элитного пса и заплатить за газ, заявил, что государство должно финансировать фильмы, которые окупаются, а патриотические ленты к таковым не относятся.

Так, по словам нардепа, киноиндустрия — это бизнес, где главная стратегия состоит в создании «коммерчески привлекательного продукта». В качестве примера он привел продукты «Квартала 95», затраты на которые окупились в 2018 году, а также мультфильм «Зачарованная принцесса», успех которого «стал возможным не благодаря сборам в Украине».

В то же время Брагар заявил, что такие фильмы, как «Киборги» и «Донбасс», получившие господдержку, «не вышли в плюс». Так что, по мнению нардепа, средства следует выделять жанрам, которые окупятся, а патриотические фильмы нужно снимать по одной-две ленты в год.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оправдываясь за свои слова в адрес пенсионерки, Евгений Брагар признался, что является новым лицом в политике и еще не научился отвечать на чувствительные для общества вопросы.

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