Украина

Вывозил в безлюдные места и снимал порно: 60-летнего мужчину подозревают в развращении 17 детей

В Днепре сообщили о подозрении мужчине, который занимался съемками детской порнографии. В этом городе полиция также пытается установить обстоятельства взрыва автомобиля Hyundai.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепра, 60-летний мужчина вывозил детей в безлюдные места. Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, установили, что за нескольких лет жертвами злоумышленника стали 17 детей. Он заставлял детей имитировать действия сексуального характера и фиксировал все на фото.

Кроме того, у некоторых детей мужчина забирал ценные вещи. Злоумышленника задержали за совершение разбойного нападения на ребенка и приговорили к наказанию в местах лишения свободы.

При обысках правоохранители изъяли электронные носители информации, на которых хранилась детская порнография.

Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в России педофил притворялся полицейским.

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