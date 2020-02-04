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Украина

Можно не платить: Рада приняла важное решение по частным предпринимателям

17:28 4 февраля 2020 555
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада проголосовала за то, чтобы принять за основу законопроект № 2166 — он должен изменить уплату налогов для ФЛП (физических лиц-предпринимателей). Ранее предпринимателям значительно увеличили штрафы.

Как сообщает РБК-Украина, за законопроект № 2166 «О внесении изменений в закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» проголосовало 366 народных депутатов.

Закон предусматривает возможность не платить ЕСВ (единый социальный взнос) предпринимателям, которые не имеют дохода в отчетном периоде.

Отсутствие этого пункта приводило к тому, что многие ФЛП вынуждены были сезонно прекращать деятельность. Законопроект предусматривает устранение налоговой дискриминации при уплате ЕСВ.

Ранее сообщалось, что в Украине пересмотрели лимиты доходов для всех групп малого бизнеса.

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