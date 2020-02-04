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Можно не платить: Рада приняла важное решение по частным предпринимателям
Верховная Рада проголосовала за то, чтобы принять за основу законопроект № 2166 — он должен изменить уплату налогов для ФЛП (физических лиц-предпринимателей). Ранее предпринимателям значительно увеличили штрафы.
Как сообщает РБК-Украина, за законопроект № 2166 «О внесении изменений в закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» проголосовало 366 народных депутатов.
Закон предусматривает возможность не платить ЕСВ (единый социальный взнос) предпринимателям, которые не имеют дохода в отчетном периоде.
Отсутствие этого пункта приводило к тому, что многие ФЛП вынуждены были сезонно прекращать деятельность. Законопроект предусматривает устранение налоговой дискриминации при уплате ЕСВ.
Ранее сообщалось, что в Украине пересмотрели лимиты доходов для всех групп малого бизнеса.
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