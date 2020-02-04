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Общество и люди

На улицах Киева появятся новые дорожные знаки: что нужно знать водителям

18:06 4 февраля 2020 63
Сигнал светофора
Инф. «ФАКТОВ»

С понедельника, 10 февраля, на улицах столицы появятся новые дорожные знаки. Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали карту пиковых заторов Киева.

Так, на магистральных улицах, где светофоры работают в режиме координированного управления, будут установлены таблички «Зеленая волна» вместе с дорожными знаками 5.30 «Рекомендованная скорость».

Как сообщает Центр организации дорожного движения Киева в Facebook, в такой способ участников дорожного движения будут информировать о маршрутах «зеленых волн» и напоминать о рекомендованной скорости движения по магистралям.

Все маршруты внедрены для скорости 45−50 км в час, которая отвечает рекомендованной скорости в городах.

«Новые дорожные знаки устанавливаем по многочисленным просьбам водителей. Надеемся, это будет способствовать соблюдению скоростного режима и улучшению трафика в городе», — заявили в Центре.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ответственность за превышение допустимой скорости составляет от 255 гривен (при превышении скорости на 20 км в час) до 510 грн. (при превышении на 50 км). При этом антирекорд превышения скорости в Киеве составляет 222 км в час.

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