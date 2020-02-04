- 18:06 Чужие здесь не ходят: нардепов прошлых созывов ограничили в передвижениях по Раде
- 18:06 На улицах Киева появятся новые дорожные знаки: что нужно знать водителям
- 18:06 «Он насиловал меня, обзывал шлюхой и сукой»: первые подробности суда над Харви Вайнштейном в США
- 17:41 "Украинская армия способна только героически погибнуть": немецкий доброволец резко раскритиковал ВСУ
- 17:28 Можно не платить: Рада приняла важное решение по частным предпринимателям
- 17:03 Умные часы незаменимы для спортсменов и помогают в быту
- 16:52 Из-за пожара в общежитии харьковского колледжа эвакуировали десятки людей
- 16:41 Продуктовые ярмарки в Киеве с 5 по 9 февраля: названы адреса
- 16:41 В Херсоне приезжих мошенников вычислили с помощью камер видеонаблюдения
- 16:28 Чтоб неповадно было: шутника, "заминировавшего" станцию киевского метро, посадили на два года
- 16:27 Звезда популярных сериалов призналась, что у нее четвертая стадия рака
- 16:17 Пассажирка из Украины приняла роды в самолете в небе над Индией: первые подробности
На улицах Киева появятся новые дорожные знаки: что нужно знать водителям
С понедельника, 10 февраля, на улицах столицы появятся новые дорожные знаки. Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали карту пиковых заторов Киева.
Так, на магистральных улицах, где светофоры работают в режиме координированного управления, будут установлены таблички «Зеленая волна» вместе с дорожными знаками 5.30 «Рекомендованная скорость».
Как сообщает Центр организации дорожного движения Киева в Facebook, в такой способ участников дорожного движения будут информировать о маршрутах «зеленых волн» и напоминать о рекомендованной скорости движения по магистралям.
Все маршруты внедрены для скорости 45−50 км в час, которая отвечает рекомендованной скорости в городах.
«Новые дорожные знаки устанавливаем по многочисленным просьбам водителей. Надеемся, это будет способствовать соблюдению скоростного режима и улучшению трафика в городе», — заявили в Центре.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ответственность за превышение допустимой скорости составляет от 255 гривен (при превышении скорости на 20 км в час) до 510 грн. (при превышении на 50 км). При этом антирекорд превышения скорости в Киеве составляет 222 км в час.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!