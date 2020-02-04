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Украина

Чужие здесь не ходят: нардепов прошлых созывов ограничили в передвижениях по Раде

18:06 4 февраля 2020 77
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

В соответствии с распоряжение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, нардепов прошлых созывов теперь не будут пускать в кулуары украинского парламента. Ранее было издано распоряжение о запрете появления в Раде клоунов, а также людей в балаклавах или маскарадных костюмах.

Как сообщает УНИАН, Дмитрий Разумков издал распоряжение № 37 «Об обеспечении правового режима государственной охраны административных зданий, сооружений и служебных помещений Верховной Рады Украины». Документ указывает лиц, которым разрешен доступ в кулуары пленарной части — на первый, второй и третий этажи вне сессионного зала. В перечне нет нардепов предыдущих созывов, ранее имевших право доступа в кулуары Рады. Теперь у них есть доступ к гостевой ложе балкона зала заседаний парламента.

Журналистам, как и прежде, разрешается находиться в кулуарах первого, второго и третьего этажей Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что Рада приняла решение по уплате ЕСВ предпринимателями.

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