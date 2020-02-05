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Украина

В Украине скоро изменится минимальный размер пособия по безработице: названы суммы

3:56 5 февраля 2020 41
Выплаты
Инф. «ФАКТОВ»

Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение в связи с увеличением прожиточного минимума повысить с 1 марта минимальный размер пособия по безработице.

Решение принято 31 января на внеочередном заседании правления Фонда, сообщили в Государственной службе занятости.

Также на заседании был одобрен проект бюджета Фонда на 2020 год.

Сообщается, что он ориентирован прежде всего на развитие активных программ занятости, что позволит улучшить ситуацию на рынке труда и уменьшить дисбаланс между спросом и предложением на рабочую силу.

Для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 1800 гривен. Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 650 гривен.

Напомним, что благодаря увеличению уровня прожиточного минимума в стране украинским пенсионерам повысили минимальную пенсию. С января она составляет 1 638 грн, и будет повышена и июле и декабре до 1 712 и 1 769 грн соответственно.

Кроме того, в марте пенсионеров ждет индексация по формуле «50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год», но конкретные цифры будут опубликованы в конце января.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что максимальное пособие по безработице выросло в декабре на 380 грн и составляется сейчас 8 408 грн.

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