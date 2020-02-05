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"Опасный путь": лечивший Стива Джобса от рака онколог предупредил о вреде вегетарианства
Несмотря на то, что в последние годы все больше людей отказываются от мяса, вегетарианство скорее опасно, чем полезно для организма.
Такое мнение в интервью изданию Forbes высказал онколог Дэвид Агус, который лечил основателя компании AppleСтива Джобса.
По его мнению, современный человек не в силах «изменить эволюцию за ночь». Ведь если 2,5 млн лет человечество ело мясо и овощи, а теперь его хотят за мгновение посадить на диету, то вряд ли из этого может получиться что-то хорошее.
«Да, веганы могут быть абсолютно здоровыми людьми, но им в десятки раз сложнее обеспечивать себе сбалансированное питание, и только единицы делают это правильно. В основном пища веганов — это углеводы без белков и полезных жиров. Словом, если вы все делаете правильно, это прекрасно, но если вы просто не едите большую часть продуктов — вы вредите своему здоровью. Оцените свои силы. И вегетарианство, и веганство — это сложно и дорого. Не вступайте на этот непростой путь только потому, что это модно», — заявил он.
Также доктор Агус назвал конкретные способы профилактики рака. Среди них самые простые — ежедневно употреблять небольшие дозы аспирина, вести активный образ жизни, регулярно делать прививки от гриппа и проходить каждый год обследование организма.
Кроме того, Агус старается соблюдать собственные рекомендации: принимать пищу в одно и то же время три раза в день. На завтрак у него обычно яйца и йогурт, на ланч — салат и протеины, на ужин — рыба или курица, раз в неделю говядина. Ложиться спать и вставать доктор пытается также в одно и то же время.
«Я встаю очень рано, так что довольно рано ложусь. Пару раз в неделю выпиваю бокал-другой вина. Я играю в теннис дважды в неделю — мне повезло, я живу в Лос-Анджелесе, там можно круглый год заниматься спортом на свежем воздухе. Два раза в неделю у меня йога — я ее ненавижу, и у меня очень плохо получается, но она работает, так что приходится заниматься. И я стараюсь ужинать дома с семьей, для меня это очень важно. Дом — место, где я отдыхаю, расслабляюсь и чувствую себя лучше. Чем напряженнее день, тем ощутимее потребность побыть с семьей», — рекомендует специалист.
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