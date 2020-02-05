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В Украине появится новое министерство
В Кабмине принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Об этом на совещании в Офисе президента, где прозвучало предложение об уменьшении астрономических зарплат чиновников, заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба правительства.
По словам премьера, создание нового ведомства даст возможность более эффективно работать над вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или с перемещенными лицами.
«Это даст нам возможность намного эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и временно перемещенными лицами», — заявил Гончарук.
Со своей стороны, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский отметил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет транслироваться на оккупированные территории.
Напомним, что новый канал для оккупированных территорий начнет вещание с 15 февраля. На первом этапе он будет объединять украинско — и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что президента Зеленского предупредили о негативных последствиях, которые неизбежно вызовет реинтеграция Донбасса.
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