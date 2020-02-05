52-летняя Джулия Робертс засветилась в бикини и с татуировкой (фото)

Шоу-бизнес

52-летняя Джулия Робертс отдыхает вместе с семьей на мексиканском курорте Пуэрто-Вальярта (ранее, как писали «ФАКТЫ», в Мексике провела свой отпуск певица Светлана Лобода). Папарацци засняли актрису возле бассейна в купальнике-бикини. Фото были опубликованы изданием Daily Mail. Звезда фильма «Красотка» все еще остается в прекрасной физической форме. На пояснице у нее виднеется татуировка. Ранее Робертс призналась, что их у нее несколько. Еще до свадьбы с кинооператором Дэниелом Модером она сделала себе тату с инициалами жениха. А Дэнни набил себе инициалы Джулии. «Мы были храбрыми или идиотами», — пошутила кинозвезда, рассказывая об этом.

А затем Джулия сделала себе еще три татуировки с именами своих детей.

Робертс и Модер, познакомившиеся на съемках фильма «Мексиканец» в 2001 году, поженились 4 июля 2002 года. Для обоих это был второй официальный брак. В ноябре 2004 года у супругов родилась двойня — — девочка Хэзел Патриша и мальчик Финнеас Уолтер. Роды произошли на месяц раньше срока, однако обошлось без осложнений. А 18 июня 2007 года Джулия родила сына Генри.

Дэнни Модер

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