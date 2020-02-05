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Новый коронавирус убил почти 500 человек: обнародованы свежие данные

7:37 5 февраля 2020 103
Эпидемиологи
Инф. «ФАКТОВ»

По состоянию на утро среды, 5 февраля, от последствий заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в мире погибли 493 человек, в т. ч. в эпицентре эпидемии — китайской провинции Хубэй — за сутки скончались 66 зараженных.

Общее количество инфицированных достигло 24 505 человек.

Появление коронавируса официально подтверждено в Таиланде, Японии, Сингапуре, Тайване, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнаме, США, Непала, Камбодже, Шри-Ланки, Германии, Канаде, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии и в соседней с Украиной России.

Тем не менее в нашей стране ни одного случая заболевания пока обнаружено не было, хотя власти и озаботились получением тест-систем для выявления коронавируса.

Как сообщали «ФАКТЫ», ученые Гонконгского университета выступили с шокирующим заявлением о том, что масштаб эпидемии смертельного коронавируса может в десятки раз превышать официальные данные.

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