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Украина

В Украине на ID-карту добавили электронную подпись: что это дает владельцу

12:46 5 февраля 2020 348
ID-паспорт с КЭП
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине на ID-картах, которые приходят на смену обычным общегражданским паспортам в виде книжечки, появилась новая опция — квалифицированная электронная подпись (КЭП). Ранее в стране внедрили новую е-услугу — электронное водительское удостоверение.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел, с 5 февраля электронную подпись на паспорт-карточку можно получить бесплатно. Эта услуга не обязательна. Она доступна для граждан Украины, которые достигли 18-летнего возраста. Срок действия сертификатов ключей КЭП — два года.

Услугу можно получить двумя способами. Во-первых, в территориальном подразделении миграционной службы по месту регистрации сразу же после получения новой ID-карты. Во-вторых, в любом территориальном подразделении ГМС, независимо от места регистрации, если ID-карта была выдана ранее.

В МВД уточняют, что записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получения.

Кстати, в МВД пообещали уже через две недели предоставить электронный образ паспорта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабинет министров разрешил украинцам регистрироваться на авиарейс или поезд с помощью электронных водительских прав.

Фото с сайта МВД.

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