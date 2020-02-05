Житейские истории

— Лимоны созревают зимой, поэтому посетители приходят к нам на экскурсии в этот период года, — говорит жительница Запорожья Виктория Цвирко. — Наша семья живет в частном доме. Когда-то мы выращивали на приусадебном участке цветы на продажу. А сейчас — лимоны (напомним, в октябре прошлого года на Кировоградщине собрали первый урожай бананов сорта «Киевский», который вывел селекционер Анатолий Патий. — Авт.).

В двух больших теплицах растут более 100 этих тропических деревьев. Урожай одной теплицы сразу идет на продажу на рынке. Часть этих плодов передаем в качестве волонтерской помощи в Запорожский военный госпиталь и отправляем на передовую на Донбасс. Вторая теплица особая — водим туда экскурсии. Поэтому ветки деревьев в ней всю зиму усеяны ярко-желтыми плодами. Туристическая фирма собирает группы, люди приходят к нам в назначенные день и время. Обязанности экскурсовода я взяла на себя: рассказываю посетителям о нашем саде, а затем все фотографируются на фоне экзотических деревьев и дегустируют лимоны. Среди посетителей очень много родителей с детьми. А еще в нашем лимонном саду проводятся профессиональные фотосессии.

— Как возникла идея водить в ваш сад экскурсии?

— Ее подсказала реакция покупателей, которые приезжали к нам за плодами и саженцами лимона. Понятно, что мы приглашаем покупателей в лимонарий. Когда они туда заходят, на их лицах появляется восторженное выражение, многие восклицают: «Вот это красота! Ну и экзотика!» Так и возникла мысль водить в лимонарий экскурсии.

— Давно выращиваете лимоны?

— Уже лет двадцать. Раньше у нас были теплицы для цветов. Однажды мои отец и брат купили на рынке пару саженцев лимонного дерева и поставили их в горшках в доме. Но комнатные условия им не подошли — начали чахнуть. Решили пересадить в теплицу. Там деревца ожили, пошли в рост. Через некоторое время брат стал срезать с них черенки и высаживать в почву. Так постепенно и вырастили лимонный сад.

— Зимой теплицу следует отапливать?

— Да. Однако нынешней теплой зимой обходимся без обогрева теплиц. Там сейчас пять градусов тепла (в солнечные дни температура поднимается до восьми градусов) — для лимонов этого достаточно.

Наши теплицы оборудованы печками, от них идут трубы, по которым нагретый воздух расходится по всему помещению. Топим пеллетами. Бывало, в очень морозную погоду мы даже по ночам дежурили в теплице, чтобы вовремя подбросить пеллеты и не дать замерзнуть деревьям.

— Они весь год находятся под пленкой?

— Нет. В апреле мы ее снимаем, и все лето наш экзотический сад растет под открытым небом. Осенью приходится вновь накрывать пленкой. Чтобы деревья поместились под ней, брат обрезает ветки, изрядно разросшиеся за теплый сезон. По сторонам теплицы два слоя пленки, сверху — три.

Сад требует ухода круглый год. Зимой поливаем его раз в месяц, летом — каждую неделю, а если засуха, то чаще. Подкормку вносим в конце весны.

«Когда посетители приходят в наш сад, то часто восклицают: «Вот это красота!» — говорит Виктория

— Какого сорта ваши лимоны?

— Основная часть — сорт Мейера. Назван по фамилии человека, который вывез эти лимоны в начале ХХ века из Китая. Постепенно они распространились по всей Европе и США. Ученые установили, что сорт возник в результате естественной гибридизации помело, мандарина и цитрона. Плоды приятные на вкус, не очень кислые, их можно есть даже со шкуркой. А еще у нас есть лимонные деревья сорта «юбилейный». Плоды у них крупные, с толстой кожурой. Кроме того, растим для своей семьи несколько мандариновых деревьев и хурму. Плоды хурмы мелкие, но сладкие, вкусные.

— Продаете лимоны по той же цене, по которой супермаркеты реализуют импортные?

— Наши значительно дороже. Но у нас есть постоянные покупатели — люди, которые стремятся питаться экологически чистыми продуктами.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о предпринимателе из Киева Александре Гоцике, который создал питомник, где выращивает ели, сосны и другие деревья на продажу.

Фото со страницы Виктории ЦВИРКО в Facebook

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