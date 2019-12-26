«После праздника наши елочки не выбрасывают, а высаживают»: киевлянин наладил «новогодний» бизнес

Житейские истории

— К спасению молоденьких елочек, которые должны были срубить к новогодним праздникам, я подключился благодаря лидеру экологической организации «Центр альтернативного озеленення Києва» Роману Любеке, — говорит предприниматель из Киева Александр Гоцик, создавший питомник по выращиванию саженцев. — Мне понравилась идея Романа: предложить людям ставить дома на Новый год не срубленные, а живые елочки в специальных ящиках. После праздников их можно высадить возле своего дома, в парке или на даче (напомним, в Православной церкви Украины призвали украинцев не покупать к праздникам живые ели, тем самым способствуя уничтожению природы. — Авт.) И в прежние годы в Киеве можно было приобрести елочки в пластмассовых кадках. Роман Любека придумал помещать деревца в экологическую тару — деревянные ящики из сухостоя. В моем питомнике мы изготовили 1000 ящиков из закупленной в лесхозах сухой древесины. Таким образом, ни одно живое дерево от нашей затеи не пострадало. Еще один важный момент: когда три года назад я создал питомник, высадил в нем деревья, которые пользуются наибольшим спросом у покупателей: несколько разновидностей пихты и можжевельника, а также лиственные — платаны и катальпы. Так что елочек у меня нет. Поэтому к новогодним праздникам я купил их в нескольких лесхозах. Это деревца, высаженные в 2011 и 2012 годах (чтобы достичь товарного вида — высоты полтора метра — елочке нужно расти семь-восемь лет) и специально предназначенные для того, чтобы их срубили перед новогодними праздниками. Выходит, мы спасли от вырубки 1000 молоденьких елочек. Не поленились съездить в лесхозы, чтобы отобрать самые пушистые деревца. Купили их вместе с грунтом (так дороже), своими руками выкопали и доставили в питомник. С 18 декабря отправили заказчикам уже несколько партий больших елок в ящиках. Доставляем их людям на дом. Но при желании покупатели могут приехать к нам в питомник (он находится в 40 километрах от Киева), сами выбрать елочку и забрать ее. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о пенсионере из Николаева Вадиме Сердцеве, который за 20 лет высадил 21 тысячу деревьев.

«Елочки в ящиках не должны находиться в тепле более семи — десяти дней»

— Людям, которые купили живые елки в ящиках, следует знать, что, попав с улицы в квартиру в тепло, деревце переживает стресс, — продолжает Александр Гоцик. — Чтобы его не усугублять, не стоит ставить дерево возле источников тепла, прежде всего — батарей отопления. Еще одна важная рекомендация: елочку нужно поливать несколько раз в день. Мы засыпали в ящики торф, взятый из верхних слоев торфяников — такая почва больше всего подходит для елок. Если поверхность грунта в ящике приобретает красноватый оттенок, значит, пора полить. Помните, что влажный торф имеет однородный черный цвет. Также будет нелишним опрыскивать хвою водой.

— Живую елочку в ящике можно держать в квартире до весны?

— Нет. Она не должна находиться в тепле больше семи — десяти дней. После завершения новогодних праздников елку следует выставить на балкон. Пересадить деревце из ящика в открытый грунт можно и зимой — главное, чтобы земля не была промерзшей. Промерзать она начинает уже при нуле градусов.

— Что нужно сделать, чтобы пересаженная в открытый грунт елочка прижилась?

— Дно ямки, которую вы выкопаете для вашей елочки, нужно утрамбовать и подсыпать туда плодородный грунт (он продается в специализированных магазинах). Деревце следует сажать на глубину, соответствующую слою торфа в ящике. Ну и, опять же, елочку нужно поливать. Но помните: полив не требуется, если земля укрыта слоем снега.

У Александра Гоцика трое помощников. На фото с одной из них — Оксаной Полищук

— Сколько стоит живая елка в ящике?

— Не очень дорого — 650 гривен с доставкой в дом заказчика.

— Как получилось, что вы решили создать питомник по выращиванию саженцев?

— Родители хотели, чтобы я занимался лесом. Ведь мой покойный отец был лесником. Мне было года три, когда он начал брать меня с собой на работу. А моя мама до сих пор преподает в Шацком лесном колледже. Я окончил его с красным дипломом, затем поступил в Киеве в Национальный университет биоресурсов и природопользования. Уже в студенческие годы практиковался в лесхозах в высадке деревьев, строительстве теплиц. Кстати, моя сестра тоже стала специалистом по выращиванию леса.

Я учился на бюджете, поэтому мне нужно было отработать три года по распределению. Трудился в лесхозе семь лет. А затем решил создать собственный питомник. Для этого в Полесье в 40 километрах от Киева взял в аренду пустовавший участок земли площадью семь гектаров.

«По выходным поработать в питомнике приезжают сестра с подругами — для них это дополнительный источник доходов»

— Вам пришлось брать кредит, чтобы начать свое дело?

— Нет. Мне нужно было для старта 160 тысяч гривен. Взял эти деньги в долг у родственников. Провел анализ рынка, закупил саженцы самых ходовых деревьев, вместе с друзьями высаживал их в своем питомнике. На его территории есть озеро. Это очень важно, ведь деревцам нужен полив. Я построил систему орошения. В теплое время года подкармливаю растения удобрениями. Например, осенью вношу калийные удобрения, которые обеспечивают сочный зеленый цвет растениям. Два года саженцы подрастали, и в 2019-м я начал продажу. Так что если прежде я только вкладывал труд и деньги в питомник, то теперь имею с него заработок. Благодаря этому смог построить собственную теплицу для выращивания рассады, а также купить мотоблок. Прежде приходилось приглашать тракториста, который на своем тракторе выполнял у меня земельные работы. С собственным мотоблоком их проведение стало обходиться мне раза в четыре дешевле.

Инициатором проекта продажи новогодних живых елок в ящиках стал лидер общественной организации, которая занимается озеленением Киева, Роман Любека (справа)

— У вас есть работники?

— Да, нанял троих помощников. Это люди, с которыми работал в лесхозах. У меня с ними полное взаимопонимание. Они болеют за дело не меньше, чем я. А еще по выходным у меня работают сестра и ее подруги — для них это дополнительный источник дохода.

На рынке саженцев большая конкуренция. Выдержать ее можно при условии, что смогу предложить потребителям отборные деревца. Поэтому я со своей командой борюсь за каждую веточку на дереве. Если есть малейший брак, саженец в продажу не поступает. Отдаем деревца с небольшими дефектами на озеленение школ и парков.

И вот еще что. Традиционно в зеленом бизнесе было так: работаешь круглый год, а зарабатываешь лишь один месяц весной и один месяц осенью — в периоды пересадки деревьев на участки заказчиков. Я решил удлинить период заработков. Для этого занялся в своем питомнике еще и выращиванием рассады весенних и осенних цветов. И вот теперь — продажей новогодних елок в ящиках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине зажгли уникальную елку, созданную руками ветеранов АТО (фото, видео), а бойцы ВСУ на Донбассе соорудили своеобразное новогоднее деревце — подарок для оккупантов (фото, видео)

Фото предоставлено Александром ГОЦИКОМ

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