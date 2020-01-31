Вяленые помидоры с орегано, базиликом и перцем: как семья ученых-физиков наладила успешный бизнес

Житейские истории

— В течение двух лет нашу квартиру заполнял аромат вяленых помидоров: это мой муж Андрей с увлеченностью, присущей истинному ученому (мы с ним оба физики), отрабатывал оптимальную технологию и рецепт вяления томатов, — говорит кандидат физико-математических наук Людмила Держипольская из Киева. — Понимаете, помидоры вялятся при низкой температуре (около 60 градусов) примерно 12 часов. При этом дверца духовки приоткрыта. Так что приятный запах распространялся по всему дому. Для нашей семьи вяленые помидоры уже не экзотика, едим их регулярно. В моем кулинарном арсенале целый набор блюд с ними. Я их и в вареники кладу, и со спагетти мешаю.

Несколько лет назад, когда мы с мужем начали заниматься производством вяленых помидоров, этот бизнес отнимал у нас практически все время. Будние дни у меня уходили на переговоры с заказчиками, а по выходным мы с супругом показывали нашу продукцию на выставках. Именно благодаря участию в одной из них познакомились с представителями сети ресторанов, которая вскоре стала нашим первым крупным клиентом. У нас профессиональный подход к делу. Первостепенным является качество продукции. Сейчас научились рационально расходовать свое время и стали гораздо больше внимания уделять детям. Прежде, когда начинали бизнес, заботы о них лежали в основном на плечах бабушек.

— Вы рассказали, что эксперименты с технологией вяления томатов ваш муж проводил дома на кухне. Для производства коммерческих партий создали цех?

— Да, причем не в Киеве, а на Херсонщине — в селе Чернобаевка. Мой муж родился и вырос в Херсоне. Он предложил своему однокласснику и тезке Андрею Бигненко стать нашим компаньоном в бизнесе. Они вдвоем нашли подходящую хату в Чернобаевке, отремонтировали ее, оборудовали цех, наняли работников. Андрей живет в Херсоне, так что он взял на себя оперативное управление и контроль за производством.

Мы также наняли девушку, которая занимается текущей работой по связям с клиентами.

Теперь в семье физиков Держипольских вяленые помидоры стали одним из самых любимых продуктов

— В холодное время года вялите тепличные томаты?

— Ошибаетесь — полевые. Осенью, когда созревают нужные нам сорта помидоров, мы их закупаем и высушиваем (в результате остается пять процентов от первоначальной массы). Затем в течение года по мере надобности определенное количество сырья увлажняем и вялим.

— Сушите томаты на солнце?

— В позапрошлом году попробовали этот способ и отказались от него. Ведь далеко не каждое место, даже на Херсонщине, подходит для профессиональной сушки этих овощей — есть ряд требований по скорости ветра и другим параметрам. Еще одна проблема— мухи. Защищать от них сырье с помощью химии мы не хотели. Наша продукция должна быть экологически чистой. Пришлось добавлять в помидоры соль. А это отразилось на их качестве. Мы пришли к выводу, что томаты следует обезвоживать в сушилке. Для нас ее изготовили на одном из заводов Харькова.

— Какие сорта подходят для вяления помидоров?

— Только «сливка». При выборе томатов мы также учитываем содержание в них влаги, сахара, а также плотность и толщину шкурки.

— В вашем ассортименте несколько видов вяленых помидоров?

— Пять. В «Классические», кроме масла, добавляем орегано и базилик. В «Пикантные» — розмарин и немного острого перца.

— Сколько хранятся ваши вяленые помидоры?

— Мы указываем на упаковке срок хранения один год. Для эксперимента оставили несколько баночек из первой партии. Они хранятся уже четыре года. Недавно открыли одну из них, и оказалось, что томаты еще нормальные.

— Как получилось, что вы занялись производством вяленых помидоров?

— Идею подсказал случай. Мы с мужем работаем в Институте физики Национальной АН Украины. Бываем в заграничных командировках. В Италии супруг попробовал в одном из ресторанов вяленые помидоры и заявил: «Во многих странах вялят томаты, а в Украине — нет. Нужно исправить эту «дискриминацию». Мы с этим успешно справились. Но и наукой продолжаем заниматься, ведь она — наше призвание.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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