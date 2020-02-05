Украина

Где Крым? Производители вина в Португалии попали в скандал (фото)

Украинцы, которые проживают в Португалии, обнаружили на этикетке бутылки вина GUARDA RIOS некорректное обозначение Украины. Ранее по поводу Крыма высказался госсекретарь США Майк Помпео.

Посольство Украины в Португальской Республике проинформировало в Facebook о предпринятых действиях. На винной этикетке была изображена карта Европа, где Украина обозначена без Крыма.

Посольство отправило обращение руководству компании-производителя вина «Monte da Ravasqueira» о необходимости откорректировать должным образом карту Украины.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму арестовали предпринимателя Олега Зубкова, который поддержал приход «русского мира». В 2014 году этот хозяин зоопарка угрожал натравить на «бандеровцев» своих львов. Резкий комментарий по этому поводу дал бывший узник Кремля Олег Сенцов.

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