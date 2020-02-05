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МИД рассказал подробности об украинцах на борту лайнера, изолированного у берегов Японии
Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который заблокировали из-за вспышки нового коронавируса, пробудут на карантине 14 суток, начиная с 5 февраля.
По информации украинского МИДа, на борту находится 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа судна, сообщает «Украинская правда».
Лайнер находится на рейде вблизи порта Иокогама. На его борту 3700 человек из 56 стран мира, из которых 2700 — пассажиры, а остальные — члены экипажа.
Власти Японии организовали жизнеобеспечение судна и людей на борту, работает служба психологической поддержки. Японские медики проводят диагностику находящихся на корабле.
После завершения карантина и дополнительного обследования, будет решен вопрос о возможности покинуть лайнер.
Напомним, на корабле обнаружили не менее 10 случаев зараженных коронавирусом из Китая.
А в итальянском в порту Чивитавеккья изолировали круизный лайнер Costa Cruises с шестью тысячами пассажиров на борту. Тревогу вызвали двое пассажиров родом из Гонконга и Макао, у одного из которых была температура.
Как сообщали «ФАКТЫ», власти Гонконга распорядились не пускать на берег пассажиров и членов экипажа зашедшего в порт круизного судна World Dream, из-за того, что на борту этого теплохода ранее были пассажиры из Китая, у которых был диагностирован коронавирус.
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