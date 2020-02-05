Угроза коронавируса: еще один лайнер отправили на карантин (видео)

Мир

После того, как из-за коронавируса отправили на карантин круизные лайнеры в Италии и в Японии, власти Гонконга распорядились не пускать на берег пассажиров и членов экипажа зашедшего в порт круизного судна World Dream. На его борту более 1800 человек. Большинство пассажиров World Dream — жители Гонконга. С 19 по 24 января на борту теплохода находились три человека из материкового Китая, у которых был диагностирован коронавирус. Никто из нынешних пассажиров World Dream с ними не контактировал.

Около 30 членов команды жалуются на высокую температуру, кашель, боль в горле и другие подозрительные симптомы.

Накануне лайнеру не разрешили зайти в порт города Гаосюн на юго-западе Тайваня.

World Dream

VIDEO: Thousands of passengers aboard the #WorldDream cruise ship that docked in Hong Kong have been told they will not be allowed to disembark until medical check-ups are completed on board, after three recent passengers tested positive for the new #coronavirus pic.twitter.com/sQ4A6ySwDt — AFP news agency (@AFP) February 5, 2020

Между тем на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выявили десять человек с пневмонией, вызванной китайским коронавирусом. По решению властей судно, на борту которого находятся почти четыре тысячи человек будет две недели стоять на карантине в прибрежной акватории Йокогамы.

Ранее ФАКТЫ" писали, что пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Австрии.

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