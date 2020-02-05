Забрали флэшку со свадебными фото: на "1+1" рассказали, чем закончились обыски СБУ

Украина

Во время обысков, которые СБУ проводила на телеканале «1 + 1», ничего существенного не нашли. Оперативники изъяли два старых системных блока и флешку со свадебными фотографиями.



Об этом сообщили сотрудники телеканала, передает УНН.

При этом оперативники также проводили обыски дома у журналистов Дениса Данько, Евгения Куксина и Александра Низовцева. У них изъяли личные вещи: лэптопы, флешки, компьютеры, планшеты.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, ни о каком давлении на телеканал «1 + 1» или притеснения свободы слова речь не идет. Следственные действия проводились в связи с расследованием дела о прослушке в кабинете Алексея Гончарука.



Баканов призвал представителей телеканала не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследование дела о незаконном прослушивании премьер-министра Гончарука.



По мнению главы СБУ, журналисты должны быть заинтересованы в установлении истины по этому резонансному делу и всесторонне содействовать расследованию.

Напомним, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил об отсутствии результатов по расследованию о прослушке Алексея Гончарука. При этом он сказал, что факт прослушки — уголовное преступление, и СБУ вместе с ГПУ должны довести дело до конца.

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