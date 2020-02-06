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Украина

"Сигнал тревоги для всех журналистов": в НСЖУ отреагировали на обыски на "1+1"

7:48 6 февраля 2020 132
обыски
Инф. «ФАКТОВ»

Обыски, которые 5 февраля провели сотрудники СБУ у журналистов телеканала «1+1», вызвали не только бурю эмоций в соцсетях, но и возмущение всего журналистского сообщества, которое озвучил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Он отметил, что СБУ не должна запугивать журналистов, демонстрируя всему обществу «готовность применять свой репрессивный арсенал против украинских СМИ и их сотрудников».

Томиленко акцентировал внимание на том, что компромат нужно искать у фигурантов разоблачительных материалов, а не на работе и дома у их авторов.

«Обыски на одном из ведущих национальных телеканалов — это четкий сигнал тревоги для всех журналистов: государство готово посягать на право журналистов держать в тайне свои источники, а притеснения свободы слова называть «необходимыми следственными действиями», — пишет глава НСЖУ.

Томиленко от имени возглавляемой им организации призвал СБУ предоставить убедительное обоснование необходимости проведения обысков на рабочих местах журналистов и у них дома.

Кроме того, считает он, соответствующие парламентские комитеты должны безотлагательно заслушать представителей СБУ и телеканала «1+1» о проведенных обысках.

СМИ Томиленко призвал проявлять журналистскую солидарность и максимально освещать все обстоятельства инцидентов, в которых нарушаются права журналистов.

Напомним, 5 февраля вечером сотрудники СБУ пришли с обысками в офис проектов «Секретні матеріали» и «Гроші», которые выходят на телеканале «1+1». Кроме того, оперативники также провели обыски дома у журналистов Дениса Данько, Евгения Куксина и Александра Низовцева.

В офисе телеканала «1 + 1"были изъяты два старых системных блока и флешка со свадебными фотографиями. Дома у журналистов — лэптопы, флешки, компьютеры, планшеты.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что такие следственные действия проводились в связи с расследованием дела о прослушке в кабинете Алексея Гончарука.
Ни о каком давлении на телеканал «1 + 1» или притеснении свободы слова речь не идет.

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