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Воды нет, но вы держитесь: в маловодном Симферополе запретили автомойки и сауны
Бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что сейчас на оккупированном полуострове сложилась критическая ситуация с водой.
По его словам, в Симферополе с 4 февраля ввели «драконовские» ограничения водопользования. В частности, запрещены автомойки, сауны и бани. Установлена подача воды по часам. Предприятиям и жителям предлагают приобрести емкости для запаса воды. Воду разрешено в полном объеме подавать только предприятиям жизнеобеспечения, остальным ограничить объемы.
Бывший чиновник отмечает, что сейчас на полуострове наиболее заводненное время года, а весной воды с гор будет спускаться все меньше. Летом Крым всегда испытывал дефицит воды, особенно после остановки Северо-Крымского канала.
Он отмечает, что если украинской власти удастся не поддаться на шантаж, то «Крым будет освобожден значительно быстрее, чем мы ожидали».
Весн
Напомним, отсутствие доступа к качественной воде крымские экологи назвали причиной резкого роста смертности жителей полуострова.
Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич опроверг возможность водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу до деоккупации полуострова.
Так он прокомментировал слухи с связи с выездным заседанием комитета Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской области.
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