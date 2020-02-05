Украина

Воды нет, но вы держитесь: в маловодном Симферополе запретили автомойки и сауны

Бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что сейчас на оккупированном полуострове сложилась критическая ситуация с водой.

По его словам, в Симферополе с 4 февраля ввели «драконовские» ограничения водопользования. В частности, запрещены автомойки, сауны и бани. Установлена подача воды по часам. Предприятиям и жителям предлагают приобрести емкости для запаса воды. Воду разрешено в полном объеме подавать только предприятиям жизнеобеспечения, остальным ограничить объемы.

Бывший чиновник отмечает, что сейчас на полуострове наиболее заводненное время года, а весной воды с гор будет спускаться все меньше. Летом Крым всегда испытывал дефицит воды, особенно после остановки Северо-Крымского канала.

Он отмечает, что если украинской власти удастся не поддаться на шантаж, то «Крым будет освобожден значительно быстрее, чем мы ожидали».

Весн

Напомним, отсутствие доступа к качественной воде крымские экологи назвали причиной резкого роста смертности жителей полуострова.

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич опроверг возможность водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу до деоккупации полуострова.

Так он прокомментировал слухи с связи с выездным заседанием комитета Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской области.

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