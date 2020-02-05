24.58 / 24.83 27.05 / 27.44
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Воды нет, но вы держитесь: в маловодном Симферополе запретили автомойки и сауны

17:02 5 февраля 2020 100
кран
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что сейчас на оккупированном полуострове сложилась критическая ситуация с водой.

По его словам, в Симферополе с 4 февраля ввели «драконовские» ограничения водопользования. В частности, запрещены автомойки, сауны и бани. Установлена подача воды по часам. Предприятиям и жителям предлагают приобрести емкости для запаса воды. Воду разрешено в полном объеме подавать только предприятиям жизнеобеспечения, остальным ограничить объемы.

Бывший чиновник отмечает, что сейчас на полуострове наиболее заводненное время года, а весной воды с гор будет спускаться все меньше. Летом Крым всегда испытывал дефицит воды, особенно после остановки Северо-Крымского канала.

Он отмечает, что если украинской власти удастся не поддаться на шантаж, то «Крым будет освобожден значительно быстрее, чем мы ожидали».

Весн

Напомним, отсутствие доступа к качественной воде крымские экологи назвали причиной резкого роста смертности жителей полуострова.

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич опроверг возможность водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу до деоккупации полуострова.
Так он прокомментировал слухи с связи с выездным заседанием комитета Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Любовь Успенская с дочерью

Дочь Успенской на коленях вымаливает у нее прощение

Стив Джобс

"Опасный путь": лечивший Стива Джобса от рака онколог предупредил о вреде вегетарианства

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: идеи праздничного дизайна на День святого Валентина (фото)

Лука Затравкин

Горячий пупс: 242-килограммовый сын Сафронова показал пародию на популярные пляжные фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер