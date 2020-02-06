- 10:03 Зеленский приехал в Раду накануне рассмотрения закона о рынке земли
- 09:51 Не могу больше: украинский певец шокировал поклонников неожиданным заявлением
- 09:45 Полицейские развернули операцию по розыску плачущего ребенка — но нашли то, чего не ждали
- 09:44 Маршрутчик в Днепре смотрел кино прямо за рулем: в сети показали возмутительное видео
- 09:42 Поджог авто журналистки «Радіо Свобода» во Львове: задержан подозреваемый
- 09:39 Стало известно, что подарили Криштиану Роналду на 35-летие
- 09:35 Дети устроили жуткий погром на кладбище под Николаевом
- 09:24 Рынок земли и гражданство: онлайн-трансляция заседания Рады 6 февраля
- 09:21 «Мое счастье – это ты»: Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения
- 09:20 Глюк в матрице: неподвижно застывшая в небе птица поставила в тупик пользователей сети
- 09:02 Доллар и евро стремительно падают: как изменился курс валют 6 февраля
- 08:50 Количество жертв крушения самолета в Стамбуле возросло
«Мое счастье – это ты»: Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения
Президент Владимир Зеленский поздравил свою жену Елену с днем рождения, который она отмечает сегодня, 6 февраля. Две недели назад поздравления принимал сам Зеленский.
Елене Зеленской исполнилось 42 года.
В своем Telegram-канале Зеленский написал признание в любви.
«Любить. Увлекаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости — приятные или не очень. Ждать встречи дома, будто перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на мгновение», — такие слова посвятил президент своей супруге.
Он добавил, что его счастье — это жена.
«С твоим днем, любимая! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много придется пройти. Впереди — длинная дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете», — поблагодарил Зеленский свою вторую половинку за поддержку и понимание.
Президент также опубликовал фото с Еленой.
Елена Зеленская (девичья фамилия Кияшко) родилась в Кривом Роге в 1978 году. Она училась в той же криворожской общеобразовательной школе, что и муж, но в параллельном классе. Получила профессию архитектора в Криворожском политехническом институте.
Свадьбу Зеленские сыграли в 2003 году, а в 2005-м родилась дочь Александра. В 2013 году Елена подарила супругу наследника, которого назвали Кириллом.
Елена участвовала в творчестве студии «Квартал 95», а также стала одной из сценаристов комедийного мюзикла «Как казаки».
Сейчас Зеленская выполняет обязанности первой леди и занимается благотворительными проектами. В частности, большое внимание уделяет вопросам сбалансированного школьного питания.
Напомним, 25 января, в Татьянин день, президент Украины Владимир Зеленский также отметил свой 42-й день рождения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?