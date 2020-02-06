«Мое счастье – это ты»: Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

Общество и люди

Президент Владимир Зеленский поздравил свою жену Елену с днем рождения, который она отмечает сегодня, 6 февраля. Две недели назад поздравления принимал сам Зеленский.

Елене Зеленской исполнилось 42 года.

В своем Telegram-канале Зеленский написал признание в любви.

«Любить. Увлекаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости — приятные или не очень. Ждать встречи дома, будто перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на мгновение», — такие слова посвятил президент своей супруге.

Он добавил, что его счастье — это жена.

«С твоим днем, любимая! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много придется пройти. Впереди — длинная дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете», — поблагодарил Зеленский свою вторую половинку за поддержку и понимание.

Президент также опубликовал фото с Еленой.

Елена Зеленская (девичья фамилия Кияшко) родилась в Кривом Роге в 1978 году. Она училась в той же криворожской общеобразовательной школе, что и муж, но в параллельном классе. Получила профессию архитектора в Криворожском политехническом институте.

Свадьбу Зеленские сыграли в 2003 году, а в 2005-м родилась дочь Александра. В 2013 году Елена подарила супругу наследника, которого назвали Кириллом.

Елена участвовала в творчестве студии «Квартал 95», а также стала одной из сценаристов комедийного мюзикла «Как казаки».

Сейчас Зеленская выполняет обязанности первой леди и занимается благотворительными проектами. В частности, большое внимание уделяет вопросам сбалансированного школьного питания.

Напомним, 25 января, в Татьянин день, президент Украины Владимир Зеленский также отметил свой 42-й день рождения.

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