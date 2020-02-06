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Общество и люди

Дети устроили жуткий погром на кладбище под Николаевом (фото)

9:35 6 февраля 2020 139
погром на кладбище
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Акты вандализма были совершены 17 и 20 января на кладбище райцентра Березанка. Неизвестные на тот момент варвары полностью разбили 14 секций железобетонного ограждения. По факту преступления поселковый совет дважды обратился с заявлениями в полицию. Было открыто уголовное производство.

Интересно, что после первого обращения, когда было разгромлено семь секций забора, на следующий день полиция отчиталась: «Лицо установлено, проводится проверка в рамках действующего законодательства». Но спустя два дня многострадальное ограждение вновь подверглось варварскому налету.

И вот теперь, по информации руководства Березанской отдельной территориальной общине, разрушители забора пойманы.

«Проведение проверки по факту повреждения было поручено участковому инспектору полиции Евгению Тотку. Во время подворных обходов и опросов свидетелей инспектор установил двух несовершеннолетних, причастных к правонарушению. Эта семья состоит на учете в Березанском поселковом совете как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах», — сообщили в общине.

Мальчикам-вандалам по 10 лет. На женщину, которая является опекуном этих детей, составлены административные протоколы, которые направлены на рассмотрение в Березанский районный суд.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о случае в Калиновском районе Винницкой области, где 14-летний школьник после ссоры со сверстниками разгромил около 60 могил на местном кладбище.

А в Решетиловском районе Полтавской области дети устроили погром на кладбище после поминального дня.

«ФАКТЫ» писали также о том, что несколько подростков из города Узин Киевской области ради развлечения устроили акт вандализма на сельском кладбище в Белоцерковском районе.

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