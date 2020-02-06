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Дети устроили жуткий погром на кладбище под Николаевом (фото)
Акты вандализма были совершены 17 и 20 января на кладбище райцентра Березанка. Неизвестные на тот момент варвары полностью разбили 14 секций железобетонного ограждения. По факту преступления поселковый совет дважды обратился с заявлениями в полицию. Было открыто уголовное производство.
Интересно, что после первого обращения, когда было разгромлено семь секций забора, на следующий день полиция отчиталась: «Лицо установлено, проводится проверка в рамках действующего законодательства». Но спустя два дня многострадальное ограждение вновь подверглось варварскому налету.
И вот теперь, по информации руководства Березанской отдельной территориальной общине, разрушители забора пойманы.
«Проведение проверки по факту повреждения было поручено участковому инспектору полиции Евгению Тотку. Во время подворных обходов и опросов свидетелей инспектор установил двух несовершеннолетних, причастных к правонарушению. Эта семья состоит на учете в Березанском поселковом совете как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах», — сообщили в общине.
Мальчикам-вандалам по 10 лет. На женщину, которая является опекуном этих детей, составлены административные протоколы, которые направлены на рассмотрение в Березанский районный суд.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о случае в Калиновском районе Винницкой области, где 14-летний школьник после ссоры со сверстниками разгромил около 60 могил на местном кладбище.
А в Решетиловском районе Полтавской области дети устроили погром на кладбище после поминального дня.
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