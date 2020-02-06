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Происшествия

Маршрутчик в Днепре смотрел кино прямо за рулем: в сети показали возмутительное видео

9:44 6 февраля 2020 83
маршрутка
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре водитель маршрутки № 51 во время рейса смотрел фильм, держа мобильный телефон в руке. В это время в салоне находились пассажиры. Ранее подобное поведение маршрутчика заметили в Кривом Роге.

О произошедшем в областном центре сообщили очевидцы в Телеграм- канале «Днепр Сейчас».

Ситуацию прокомментировал глава профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий. По его словам, водителю объявлен выговор. Со всеми водителями проведен внеплановый инструктаж по правилам техники безопасности и пользованию гаджетами на рабочем месте.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о водителях, которые нарушают правила перевозок пассажиров, «зависая» на маршруте в интернете, играя в игры на смартфоне или общаясь по Skype.

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