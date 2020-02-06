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“Опомнитесь, слуги”: Сивохо взорвал сети заявлением о пенсиях жителям ОРДЛО
В среду, 5 февраля, народные депутаты отправили на доработку законопроекты, которыми предлагалось урегулировать вопросы выплаты пенсий жителям временно оккупированных районов Донбасса. Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, который отвечает в Совете за реинтеграцию и деоккупацию Донбасса, возмутился такому решению, назвав это плевком 314 депутатов на пенсионеров Донбасса.
Он отметил, что многие из оставшихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ежедневно спускались под землю, работали на горячих и вредных производствах.
«Люди Донбасса — это люди труда. Многие рисковали собственной жизнью, ежедневно спускаясь под землю, работали на горячих и вредных производствах. Горняки, металлурги, медики, учителя… Они ЗАРАБОТАЛИ право получать пенсию! Опомнитесь, Слуги!», — написал Сивохо.
Пост собрал много очень разных комментариев. Большинство пользователей все же считает, что депутаты поступили правильно. За все, что происходит в ОРДЛО должна нести ответственность страна-оккупант.
Напомним, ранее Сергей Сивохо предложил привлечь церковь в качестве посредника в урегулировании военного конфликта на Донбассе.
Более подробно о ситуации на оккупированном Донбассе, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Пенсии для жителей ОРДЛО: три сценария для Зеленского по Донбассу».
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