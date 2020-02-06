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Бывшая жена Богомолова рассказала о дружбе с Собчак
Бывшая жена режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз, от которой он якобы ушел к телеведущей Ксении Собчак, раскрыла тайну звездного любовного треугольника. Актриса впервые дала откровенное интервью, в котором рассказала об отношениях с бывшим мужем и его новой избранницей. 9-летняя дочь Мороз и Богомолова Аня частый гость в новой семье отца, проводит с ним выходные и каникулы.
«Я считаю, что мы очень гармонично существуем, Аня прекрасно общается с Костей и Ксюшей, когда они вместе. Костя берет ее на выходные или они ездят отдыхать, мне это очень импонирует, потому что я уверена, что мой ребенок в порядке, у нее есть подружки — дочки Ксюшиных и Костиных друзей. Точно так же классно и мы с ней проводим время или ходим куда-то втроем. То есть, никакого нет в этом смысле разобщения, что мне нравится: родители остались родителями, несмотря на то, что мы не живем вместе», — рассказала Дарья Мороз в интервью журналу ОК!
Она также уверяет, что Богомолов не бросал ее ради Собчак. На самом деле они расстались еще за полтора года до его отношений с Ксенией.
«Просто отношения закончились. Каждый пошел своей дорогой», — говорит Дарья.
С бывшим мужем она сохранила теплые отношения, продолжает работать вместе с ним. Недавно вышел новый сезон скандального фильма «Содержанки», в котором Дарья сыграла главную роль. Собчак и Богомолов также появились на премьере.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Собчак и Богомолов с детьми Платоном и Аней отдохнули в Куршевеле. Потом звездное семейство отправилось на Мальдивы.
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