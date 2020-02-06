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Вице-премьер Федоров серьезно заболел
Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров не принимал участия в презентации мобильного приложения «Дія» из-за болезни.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, который был на мероприятии, Федоров серьезно болен. Кстати, о своем заболевании ранее сообщал и сам вице-премьер, правда, без подробностей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Федоров заявлял, что система eHealth получила аттестат соответствия комплексной защите информации.
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