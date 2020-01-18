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Здоровье и медицина

В Украине назвали дату запуска электронной медкарты

13:04 18 января 2020 172
eHealth
Инф. «ФАКТОВ»

Проблема защиты персональных данных пациентов в системе eHealth на сегодня решена — система получила аттестат соответствия комплексной защите информации. Об этом в Facebook написал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Еще летом 2019 года, когда я впервые проводил координационную встречу с донорами, ключевые комментарии от международных партнеров касались вопиющей ситуации вокруг системы eHealth — „неизвестно, хранятся ли надежно персональные данные пациентов“, „должная защита отсутствует“ и многое другое. Тогда я пообещал решить этот вопрос», — написал министр.

Он отметил, что за 2,5 года с начала работы системы eHealth, одной из главных претензий к ней было отсутствие понятной и официально подтвержденной системы защиты данных пациентов, сообщает Укринформ.

Федоров также напомнил, что 1 апреля должна стартовать вторая очередь медицинской реформы, в частности, к eHealth подключаются учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления, электронная медицинская карта пациента. В дальнейшем это позволит запустить онлайн-сервисы для граждан. В частности, возможность выбрать семейного врача и заключить декларацию с врачом онлайн, добавил министр.

Как писали «ФАКТЫ», ранее глава Национальной службы здоровья Олег Петренко заявил, что покидает свой пост, так как отказался работать с командой президента Украины Владимира Зеленского.

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