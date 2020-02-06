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Украина

Суд принял решение по экс-главе КСУ

15:15 6 февраля 2020 106
КСУ
Инф. «ФАКТОВ»

Шестой административный апелляционный суд отклонил иск бывшего главы Конституционного суда Станислава Шевчука на восстановление в должности. Сейчас КСУ возглавляет Александр Тупицкий.

Как сообщает в Facebook адвокат Денис Невядомский, апелляционный суд удовлетворил ходатайство Тупицкого о закрытии производства по иску Шевчука.

Напомним, отставку Станислава Шевчука инициировали судьи Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко. Они разослали всем членам суда письмо со своими аргументами, так как считали, что Шевчук превышал полномочия и допустил политизацию деятельности КСУ.

Ранее сообщалось, что 11 октября 2019 года, Окружной административный суд Киева в полном объеме удовлетворил иск Станислава Шевчука к КСУ. В результате сложилась парадоксальная ситуация — в стране фактически стало два главы КСУ.

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