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Украина

Пленки Гончарука: записи журналистам могли слить сотрудники госохраны

16:03 6 февраля 2020 3
Прослушка
Инф. «ФАКТОВ»

В установке прослушивающих устройств в комнате переговоров премьер-министра Алексея Гончарука, запись разговоров в которой недавно сливали в сеть, заподозрили сотрудников Управления госохраны.

По информации журналиста Юрия Бутусова, к обнародованию записей могут быть причастны бывшие и действующие сотрудники телеканала «1+1», на котором недавно проводила обыски СБУ.

В то же время руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что СБУ сделало «25 выемок в УГО и министерствах», что что много людей прошло полиграф. Комментарий Арахамии опубликовал журналист Роман Кравец.

Тем временем в УГО заявили, что Управление открыто сотрудничает с СБУ, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности их сотрудников к инциденру с пленками Гончарука. 

 

 

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Группа 1+1 медиа подтвердила, что СБУ проводят обыск в помещении редакции программы «Гроші», а в спецслужбе заявили, что обыски не связаны с деятельностью массмедиа, а касаются отдельных лиц.

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