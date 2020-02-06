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Украина

В Украине повысили тарифы на воду: стало известно, сколько будут платить киевляне

23:21 6 февраля 2020 58
Плата за воду
Инф. «ФАКТОВ»

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в соответствии с ранее обсуждавшимся проектом, повысила тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу на 2020 год.

Соответствующее постановление регулятора было принято на очередном заседании. Всего регулятор повысил тарифы для более 40 предприятий страны.

Согласно решению, например, для потребителей «Киевводоканала» тариф на централизованное водоснабжение составит 11,2 гривни за 1 кубометр, что на 13,5% больше действующего тарифа. При этом тариф на водоотвод составит 7,96 гривни за 1 кубометр, что на 6,3% больше действующего тарифа.

Тарифы приведены без учета НДС.

Напомним, причиной роста тарифов в НКРЭКУ называют рост зарплат — оплата труда составляет почти 30 процентов всей стоимости. Если раньше она была заложена на уровне 5,6 тысяч, то сейчас среднерыночная зарплата выросла больше, чем в два раза — до 12 тысяч гривен. «В Киеве — 16 тысяч, во Львове — 18 тысяч. Рост от 15 до 20 процентов — это несущественное подорожание на платежку», — заявили чиновники.

В то же время две трети украинцев считают стоимость тепла, газа и воды слишком высокой для своего бюджета, а электроэнергию и холодную воду считают слишком дорогой более половины опрошенных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что правительство решило привязать цену газа для украинцев к его стоимости в Нидерландах — о том, чем это обернется для граждан, читайте в эксклюзивном материале нашего издания.

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