Украина

Платить придется больше: в Украине утвердили тарифы на медицинские услуги

В Украине продолжается реформирование системы финансирования социальных услуг. В частности, 5 февраля Кабинет министров утвердил проект постановления «Некоторые вопросы совершенствования реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году» с изменениями.

Проект был размещен на официальном сайте Минздрава для общественного обсуждения 28 января 2020 года.

Так как постановление с изменениями пока что не опубликовано ни на правительственном портале, ни на сайте Министерства здравоохранения, издание ZN.UA решило само предложить читателям утвержденный документ.

При этом издание ссылается на экспертов, которые утверждают, что изменения не являются существенными и не касаются опубликованных ранее тарифов на медицинские услуги, а лишь некоторых формул расчета, без изменений общей суммы.

Впрочем, некоторые тарифы все же изменились. В частности, тариф по оказанию помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях вырос с 26 087,72 грн до 29 678,86.

Напоминаем, постановление определяет тарифы и механизмы оплаты медуслуг для экстренной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, медицинской помощи в связи с беременностью и родами.

Порядок реализации программы включает такие тарифы, как:

— 4 563,64 грн — базовая ставка за пролеченные случаи, которые включены в пакеты «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях» и «Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций». Тариф устанавливается как комбинация глобальной ставки и базовой ставки на пролеченный случай, к которому применяются весовые коэффициенты, учитывающие сложность клинических случаев и интенсивность использования ресурсов;

— 19 332,31 грн — тариф по оказанию помощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях (ставка на пролеченный случай);

— 16 001,43 грн — тариф по оказанию помощи при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях (ставка на пролеченный случай);

— 8 136,03 грн — тариф на роды, предусмотренные спецификациями;

— от 29 678,86 грн 102 124,96 грн — тариф по оказанию помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях (в зависимости от сложности оказываемой услуги).

В тарифы, предусмотренные проектом постановления, не включена стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, которые обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ госбюджета.

Кроме того, тариф на медицинские услуги по первичной медицинской помощи устанавливается как базовая капитационная ставка за обслуживание одного пациента, который подал декларацию о выборе врача, оказывающего первичную медпомощь, и составляет 600,48 гривень в год.

К тарифу обслуживания одного пациента, который подписал декларацию о выборе врача, применяются (путем умножения) следующие корректирующие коэффициенты в зависимости от возрастной группы пациента: от 0 до 5 лет — 2,465; от 6 до 17 лет — 1,356; от 18 до 39 лет — 0,616; от 40 до 64 лет — 0,739; старше 65 лет — 1,232.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с апреля текущего года получить бесплатно услуги врача-специалиста можно будет только по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация, либо же по направлению лечащего врача.

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