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"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым
На фоне заявлений о скором выходе седьмого сезона сериала «Сваты», в котором покажут главных героев в молодости, внимание прессы и поклонников приковано к актерам, задействованным в этом проекте.
Не обошли вниманием фанаты и Татьяну Кравченко, исполнившую одну из главных ролей в ситкоме.
При этом они решили «сравнить наперед», насколько будет похожа исполнительница роли «Валюхи в молодости» на саму Кравченко времен ее прихода в театр «Ленком», где она, по ее собственному признанию, влюбилась в известного актера Александра Абдулова.
Решено — сделано, и в итоге в фанатском аккаунте актрисы в Instagram появился редкий снимок. На нем Татьяна Кравченко запечатлена в образе блондинки средних лет с каре. В подписи был задан вопрос о том, насколько узнаваема любимица публики.
В ответ на это поклонники написали, что Татьяну Кравченко невозможно ни с кем перепутать, в особенности ее добрые и красивые глаза, которые практически не изменились с возрастом.
«Шикарная», «Ни в чем не уступает сегодняшней Татьяне», «Вы и сейчас очень красивая», «Вы великолепны», «Зося!», «Какая Вы тут интересная», «Конечно узнали ваши красивые выразительные глаза не спутаешь» — высказываются фолловеры.
Напомним, что и до «Сватов» в жизни Кравченко было много спектаклей и фильмов —больше 130. Но все-таки самой большой удачей Татьяна считает именно приглашение в театр «Ленком».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 7-м сезоне сериала появится ряд новых персонажей, в том числе и «Валюха в детстве», которую сыграет юная украинка.
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