Рада пытается принять закон о рынке земли: онлайн-трансляция

Украина

В пятницу, 7 февраля, народные депутаты Украины продолжат рассматривать проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, обсуждение которого накануне было бурным — в сессионном зале доходило до потасовок и блокирования трибуны.

Повестка дня на пятницу очень короткая: рынок земли и разное.

Заседание начнется в 10:00

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 6 февраля в Раду на заседание фракции партии «Слуга народа» приезжал президент Владимир Зеленский. А лидер президентской фракции Давид Арахамия заявлял, что у «слуг народа» есть 226 голосов за законопроект о рынке земли.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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