- 10:17 В Одессу на гастроли не пустили актеров из России
- 10:16 В Чечне избили адвоката, которая защищала узников Кремля Гриба и Клыха
- 10:13 Стало известно, почему Памела Андерсон решила развестись через 12 дней после бракосочетания
- 10:13 Знаменитый российский актер экстренно госпитализирован с пневмонией
- 10:01 Коломойский отговорил Богдана уходить в отставку: всплыла резонансная деталь
- 09:42 Приложение "Дія": как его скачать и какие сервисы уже доступны
- 09:31 Дочь Успенской после скандала таки сбежала от матери
- 09:29 Перевозила старопечатные книги в Infiniti: на Житомирщине задержали монахиню из России
- 09:20 Рада пытается принять закон о рынке земли: онлайн-трансляция
- 09:16 Гибель Коби Брайанта: стало известно, где и когда простятся с легендой НБА
- 09:11 Пушилин может сбежать в Киев, а «ДНР» — «ЛНР» Путин хочет оставить без денег
- 09:04 Доллар и евро не удержались на новых отметках: сколько стоит валюта 7 февраля
Рада пытается принять закон о рынке земли: онлайн-трансляция
В пятницу, 7 февраля, народные депутаты Украины продолжат рассматривать проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, обсуждение которого накануне было бурным — в сессионном зале доходило до потасовок и блокирования трибуны.
Повестка дня на пятницу очень короткая: рынок земли и разное.
Заседание начнется в 10:00
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 6 февраля в Раду на заседание фракции партии «Слуга народа» приезжал президент Владимир Зеленский. А лидер президентской фракции Давид Арахамия заявлял, что у «слуг народа» есть 226 голосов за законопроект о рынке земли.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».