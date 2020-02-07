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- 11:38 Чумак хочет судиться с Кивой из-за его заявлений о "крышевании проституции и наркотиков"
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Чумак хочет судиться с Кивой из-за его заявлений о "крышевании проституции и наркотиков"
Виктор Чумак, ранее уволенный с должности главного военного прокурора и назначенный замгенпрокурора, подаст иск на большую сумму против народного депутата Ильи Кивы за его слова о «крышевании наркоторговли и проституции».
Об этом Чумак написал на своей страничке в соцсетях, добавив, что ищет адвоката. По словам замгенпрокурора, о том, что лично он якобы «крышует проституцию и торговлю наркотиками в рамках Киева и, возможно, страны», Илья Кива заявил на заседании парламентского Комитета по правоохранительной деятельности
«В связи с тем, что это сказало публичное лицо, народный депутат, выступая на комитете в парламенте в отношении заместителя генерального прокурора, чем вызвал у меня страшные душевные волнения, мне не остается ничего, кроме как защищаться от клеветы в судебном порядке. Готовлю иск. Иск подам на большую сумму. Обещаю, что всю ее передам на нужды волонтерской группы», — пишет Виктор Чумак.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл уголовное производство в отношении Ильи Кивы после его драки в ресторане с ветераном АТО. Дело расследуется как нанесение депутатом гражданину телесных повреждений.
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