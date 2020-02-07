Потеплеет до плюс 5: синоптик порадовала прогнозом на выходные

Украина

В выходные дни, 8 и 9 февраля, по ночам будет все еще морозно, а днем в воскресенье ощутимо потеплеет.

Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко, отмечающая, что погода в субботу и воскресенье будет на все синоптические вкусы: «Ночью еще задержится морозный воздух, минимальная температура воздуха составит -7−13 градусов, а на востоке еще ниже. В субботу, 8 февраля будет все еще холодно, а в воскресенье начнется потепление».

Синоптик утверждает, что днем 8 февраля температура составит -2−5 градусов максимум, а в западных регионах — около нуля. А 9 февраля начнется потепление — до 0 + 5 градусов. Лишь в восточных регионах, а также в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях днем будет -2−5 градусов.

«Антициклон с запада Европы вытесняет остатки осадков из Украины — будет преобладать сухая погода, лишь в субботу в южной части и в Донецкой области выпадать небольшой снег», — прогнозирует синоптик и добавляет, что сильный ветер стихнет.

В Киеве 8−9 февраля осадки маловероятны, периодически будет светить солнце. В ночь на субботу ожидается до -5−9 градусов, днем — оттепель. В воскресенье в столице ожидается +3+ 4 градуса.

«Февраль явно перепил кофе, а как иначе объяснить такую его нестабильность и живость? Ну, разве что, близкой весной», — шутит Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за непогоды в Одесской области в снегу застрял автобус с детьми, а в Херсоне прекращал работу международный аэропорт.

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