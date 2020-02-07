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Украина

Двойные платежки за газ отменят: сделано важное заявление

12:32 7 февраля 2020 418
Газплита
Инф. «ФАКТОВ»

Кабмин Украины планирует объединить в один документ платежки за газ и его доставку. Об этом ранее уже заявлял министр энергетики Алексей Оржель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о предстоящем изменении во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Две платежки — это правильный шаг, но действительно, вернее было бы, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ», — сказал глава Кабмина.

Он отметил, что правительство работает над решением проблемы. По словам Гончарука, решение о разделении платежек за газ и его распределение приняла Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«В ближайшее время мы сделаем все, чтобы оптимизировать и подавать людям информацию в доступном, понятном и верном виде. Это вопрос коммуникации», — подчеркнул Гончарук.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года плата за природный газ разделяется, поэтому приходят две платежки.

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