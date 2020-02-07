- 12:55 Убийство Шеремета: Антоненко пожаловался на следователя и отказался давать показания
- 12:51 Угрожает забрать детей: бывшая жена Остапчука выступила с новым заявлением
- 12:41 «Чтоб вы заболели вирусом»: российские пенсионерки атаковали прибывших на карантин китайцев
- 12:32 Двойные платежки за газ отменят: сделано важное заявление
- 12:31 Доллар стремительно дешевеет: прогноз курсов валют на 2020 год
- 12:27 Хабиб назвал основной минус популярности
- 12:21 Матерился и угрожал: на «слугу народа» Ткаченко написали заявление в полицию
- 12:16 «Их может быть и 50»: Дубилет высказался об увеличении числа министерств
- 11:55 Потеплеет до плюс 5: синоптик порадовала прогнозом на выходные
- 11:45 Стоп, коронавирус: в Одесском порту проводят медосмотр моряков на всех судах
- 11:45 Азаров и Захарченко живут на Рублевке: в сети показали фото элитных имений чиновников времен Януковича
- 11:43 Орангутан предложил руку помощи человеку, оказавшемуся в реке
Двойные платежки за газ отменят: сделано важное заявление
Кабмин Украины планирует объединить в один документ платежки за газ и его доставку. Об этом ранее уже заявлял министр энергетики Алексей Оржель.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о предстоящем изменении во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
«Две платежки — это правильный шаг, но действительно, вернее было бы, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ», — сказал глава Кабмина.
Он отметил, что правительство работает над решением проблемы. По словам Гончарука, решение о разделении платежек за газ и его распределение приняла Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
«В ближайшее время мы сделаем все, чтобы оптимизировать и подавать людям информацию в доступном, понятном и верном виде. Это вопрос коммуникации», — подчеркнул Гончарук.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года плата за природный газ разделяется, поэтому приходят две платежки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..