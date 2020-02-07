Выдворение Саакашвили из Украины: экс-пограничникам сообщили о подозрении

Украина

Бывшим руководителям подразделений Госпогранслужбы сообщили о подозрении в связи с задержанием в 2018 году и выдворением из Украины экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которому указом президента Владимира Зеленского было возвращено украинское гражданство.

Как сообщили в Госбюро расследований, следователи провели обыски на территории Одесской области и в Киеве. «Следствием установлено, что бывший руководитель Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины и отдельного отдела Администрации Государственной пограничной службы Украины организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещения в Республику Польша в феврале 2018 года», — говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что в подозрении идет речь о превышении власти или служебных полномочий: «В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года экс-президент Грузии и бывший руководитель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили поселился в Одессе и созвал гостей на новоселье.

Напомним, что в 2017 году Саакашвилил задерживали по подозрению в содействие участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности

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