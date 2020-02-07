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Украина

В Украине рассказали, грозит ли ликвидация главарям "ДНР" и "ЛНР"

16:00 7 февраля 2020 394
Денис Пушилин и Леонид Пасечник
Инф. «ФАКТОВ»

Главарю террористической «ЛНР» Леониду Пасечнику мало что угрожает, в отличие от его «коллеги» из «ДНР» Дениса Пушилина. Ведь он, с точки зрения ФСБ, «чужой», и к тому же слишком много знает. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил военный эксперт Юрий Карин.

Прежде всего он отметил возможную причастность «лидера республики» к воровству гуманитарной помощи для «ДНР», организованному под «крылом» бывшего куратора «ЛДНР» Владислава Суркова.

Расследованием этой «кражи века» с лета 2019 года Донецке занималась ФСБ. Целью следствия было установление личности главного выгодополучателя, т. е. того, кто ее получал и «осваивал». Параллельно первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич в Москве изучал все программы финансирования российского влияния в СНГ за последние 10 лет для определения бенефициаров масштабного разворовывания средств.

Карин констатировал, что в Кремле все еще продолжается война между ФСБ и ГРУ за влияние на ОРДЛО, и на данном этапе победу одержали «лубянские», которые поставили в Луганске своего человека — Леонида Пасечника.

Напомним, Юрий Карин высказал мнение о том, что единственным выходом для загнанного в угол Пушилина может быть бегство в Киев с целью… дачи показаний СБУ.

Полный текст интервью с военным экспертом читайте в статье «ФАКТОВ» «Пушилин может сбежать в Киев, а „ДНР“ — „ЛНР“ Путин хочет оставить без денег»

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