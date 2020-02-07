Владельцев авто обложили повышенным налогом при продаже машин: что важно знать

Деньги

Несмотря на многочисленные протесты мелких и средних предпринимателей, Верховная Рада приняла закон, которым, помимо прочего, вводится новый порядок начисления налога с продажи автомобилей. По сравнению с действовавшими до сих пор ставками, сбор увеличился существенно. В основном закон направлен на бизнесменов, которые занимаются перепродажей машин, но, как это обычно происходит, может подпортить жизнь и рядовым автовладельцам…

Речь идет о Законе № 1210, который уже успели окрестить «законом о налоговом терроре».

Затронул законопроект и владельцев транспортных средств — он изменил порядок начисления налога с продажи автомобилей. Нововведение касается любого вида транспорта — от мопедов до автобусов и тракторов. В законе предложена новая трехступенчатая формула:

при первой продаже транспортного средства в течение года автовладелец не платит никаких налогов;

при второй продаже в течение года ставка составит 5 процентов (от оценочной стоимости транспортного средства);

при третьей продаже — 18 процентов (от стоимости авто) плюс 1,5 процента военного сбора, то есть всего 19,5 процента.

Для понимания приведем простой пример: если стоимость автомобиля составляет 10 тысяч долларов, то при третьей продаже такого транспортного средства налог составит порядка 2 тысяч долларов.

Напомним, что налог с продажи машин действовал и ранее, но начислялся он по более лояльной двухступенчатой формуле:

при первой продаже транспортного средства в течение года автовладелец не платит никаких налогов;

при второй и всех последующих перепродажах — 5 процентов стоимости авто.

Новые ставки налогов ориентированы на отечественных перекупщиков, занимающихся перепродажей автомобилей, а также тех, кто часто пригоняет подержанные машины на продажу из-за рубежа. Этим законом слуги народа собираются заставить таких бизнесменов легализоваться путем уплаты высоких налогов, а также создать законодательное поле для торговли подержанными автомобилями через специализированные компании и автосалоны, работающими по системе трейд-ин. Услуги таких компаний невыгодны рядовым автовладельцам, ведь, как правило, компании при выкупе стараются оценить машину как можно дешевле и заметно ниже рыночной стоимости, а продать ее подороже. В основном, на их услуги соглашаются люди, которым срочно нужны деньги.

Впрочем, существует вероятность, что новые требования подпортят жизнь и рядовым гражданам. К примеру, если человеку нужно продать свою старенькую «Таврию» с прицепом и мотоцикл, за одно из этих транспортных средств придется заплатить налог в 19,5 процента. Подобных случаев будет немного, но нельзя их сбрасывать со счетов…

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент и он будет опубликован в официальных СМИ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что отныне пешеходы будут оплачивать ремонт автомобилей, поврежденных по их вине.

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