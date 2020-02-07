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Супрун озадачила сеть размышлениями об одиночестве, любви и браке
Бывший и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая недавно успокоила украинцев, развенчав мифы о распространении коронавируса, сделала новую неожиданную запись в Facebook.
Темой ее поста стало одиночество и связанные с ней личностные проблемы человека.
В частности, Супрун назвала архаичными распространенные в обществе суждения типа «часики тикают» (о женщинах, которые должны успеть родить) и «как-то странно быть одиночкой».
По ее словам, такие стереотипы связаны с тем, что люди по-разному понимают выражение «быть одиноким человеком/жить в одиночестве» и одиночество, хотя на самом деле это разные понятия.
«Жизнь в одиночестве или осознанная одиночество — это, прежде всего, социальный факт („я один/одна“) и личный выбор человека. Важно понимать, что осознанное одиночество не является аскезой или вызовом обществу», — подчеркнула Супрун, отметив, что все люди в разные периоды жизни могут оставаться наедине или быть одинокими в силу разных обстоятельств или из-за того, что выбрали одиночество.
«Пока одиночество находится под контролем человека и является ее осознанным выбором, оно может стать новым, даже эмоционально положительным опытом. Это хорошая возможность научиться слушать и слышать себя и свои желания», — отмечает автор поста.
Напомним, перед Новым годом Супрун давала советы своим подписчикам по выбору «правильных» мандаринов.
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