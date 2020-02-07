Министр Малюська призвал к ликвидации "зомби-партий"

Украина

Анонсировавший недавно распродажу тюрем министр юстиции Денис Малюська озвучил новую инициативу: возглавляемое им ведомство намерено ликвидировать почти полсотни «фиктивных» партий в Украине, которых он считает «партиями-зомби».

О своем намерении чиновник заявил на своей странице в Facebook.

Так, по данным министра, из 349 украинских политических партий 48 не функционируют. Между тем, в стране существует некий «теневой рынок», на котором их продают и покупают за внушительные суммы.

«Мы подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодня не отвечает требованиям закона. А именно — выдвижение политической партией своих кандидатов на выборах президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет», — заявил Малюська.

В этот список вошли: Партия ветеранов Афганистана, Социал-демократическая партия Украины, «Организация украинских националистов», «Женщины Украины», Христианско-демократический союз, Партия защитников Отечества, Партия промышленников и предпринимателей Украины, Народный Рух Украины за единство, Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, «Пора», Либерально-гуманистическая партия «Товарищ», Всеукраинская казацкая партия, «Русичи», Партия казаков Украины, «Украина прежде всего!», «Партия «Детей войны», «Наш дом», Партия сильной власти и другие.

Напомним, ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева получил иск к Министерству юстиции с просьбой обязать ведомство инициировать запрет на деятельность партии «Слуга народа». Истец просит признать противоправной бездеятельность Минюста.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Минюсте заявили о подготовке новых исков к РФ. Сейчас таких исков — пять, и все они на стадии определения принадлежности — может ли суд их рассматривать. В случае положительного ответа будет осуществлен переход к рассмотрению исков по существу.

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