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Украина

Выборы на последнем месте: представитель в ТКГ объяснил, почему Украина потребует пересмотра Минских соглашений

1:25 24 января 2020 22
Граница
Инф. «ФАКТОВ»

Минские соглашения, которые не предусматривают разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, должны быть пересмотрены в части очередности контроля над границей и проведения выборов на Донбассе.

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников, передает НВ.

«Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским, <…> что как минимум в части [вопроса контроля над границей] Минские соглашения подлежат пересмотру», — заявил он.

По словам Резникова, выполнение пунктов Минских соглашений необходимо осуществить в следующем порядке:

Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;

  • Установление режима полной тишины;
  • Вывод всех НВФ с территории Украины;
  • Установление украинского контроля над восточной границей;
  • Проведение выборов.

«Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными. Об этом свидетельствует международный опыт. <…> Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление», — заявил представитель Украины в ТКГ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Соединенные Штаты Америки поддержали Украину в вопросе восстановления контроля над своей международной границей с Россией для проведения демократических выборов на ныне оккупированной части Донбасса. Об этом сказал глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор. При этом он также добавил, что незаконные вооруженные формирования также должны будут покинуть украинскую территорию.

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