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Выборы на последнем месте: представитель в ТКГ объяснил, почему Украина потребует пересмотра Минских соглашений
Минские соглашения, которые не предусматривают разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, должны быть пересмотрены в части очередности контроля над границей и проведения выборов на Донбассе.
Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников, передает НВ.
«Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским, <…> что как минимум в части [вопроса контроля над границей] Минские соглашения подлежат пересмотру», — заявил он.
По словам Резникова, выполнение пунктов Минских соглашений необходимо осуществить в следующем порядке:
Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;
- Установление режима полной тишины;
- Вывод всех НВФ с территории Украины;
- Установление украинского контроля над восточной границей;
- Проведение выборов.
«Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными. Об этом свидетельствует международный опыт. <…> Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление», — заявил представитель Украины в ТКГ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Соединенные Штаты Америки поддержали Украину в вопросе восстановления контроля над своей международной границей с Россией для проведения демократических выборов на ныне оккупированной части Донбасса. Об этом сказал глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор. При этом он также добавил, что незаконные вооруженные формирования также должны будут покинуть украинскую территорию.
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