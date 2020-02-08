24.38 / 24.63 26.66 / 27.09
Киев: -5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Охотник на младенцев" напал на двух детей и переломал им кости

1:27 8 февраля 2020 92
Младенец
Инф. «ФАКТОВ»

Появление на свет сопряжено для многих жителей планеты огромными рисками: помимо горе-родителей и коронавируса их жизни могут угрожать и действия не совсем адекватных людей.

Одного такого мужчину обнаружили в британском городе Лидс: негодяй по имени Люк Флинн напал на двух младенцев и переломал им кости. Это выяснилось, когда первого ребенка доставили в больницу родители, которые не могли понять, что произошло с их маленьким ребенком.

У девочки обнаружили 19 переломов, в том числе множественные переломы ребер, голеней и предплечий, пишет Yorkshire Evening Post.

Рентгенологи пришли к заключению, что травмы наносили ребенку в разные дни, поскольку два полных обследования скелета проводились в течение 10 дней. За этот срок у девочки появились новые увечья.

На второго младенца мужчина напал, предварительно подружившись с матерью будущей жертвы. Родительница рассказала, что оставила мужчину подержать ребенка, пока собирала вещи в поликлинику. Затем она услышала «крик, подобному которому никогда в жизни не слышала».

Девочку она обнаружила лежащей на диване. Отмечается, что ребенок уже до нападения был серьезно болен и из-за скопления жидкости в головном мозге испытывал трудности с движением.

Девочка получила перелом костей лба и правой ноги.

Нападавший своей вины не признал. Флинна приговорили к десяти годам лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о более приятных случаях, которые связаны с жизнью младенцев: к примеру, о том, что на свет появился мальчик, который заговорил сразу после рождения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Татьяна Кравченко

"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым

Сивохо

“Опомнитесь, слуги”: Сивохо взорвал сети заявлением о пенсиях жителям ОРДЛО

Оливия Нанн

Девушка поделилась ужаснувшим друзей селфи — она не заметила, что была не одна (фото)

Иван Будько

Будько уже не тот: создатели "Сватов-7" срочно переписывают сценарий сериала

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер