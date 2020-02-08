Мир

"Охотник на младенцев" напал на двух детей и переломал им кости

Появление на свет сопряжено для многих жителей планеты огромными рисками: помимо горе-родителей и коронавируса их жизни могут угрожать и действия не совсем адекватных людей.

Одного такого мужчину обнаружили в британском городе Лидс: негодяй по имени Люк Флинн напал на двух младенцев и переломал им кости. Это выяснилось, когда первого ребенка доставили в больницу родители, которые не могли понять, что произошло с их маленьким ребенком.

У девочки обнаружили 19 переломов, в том числе множественные переломы ребер, голеней и предплечий, пишет Yorkshire Evening Post.

Рентгенологи пришли к заключению, что травмы наносили ребенку в разные дни, поскольку два полных обследования скелета проводились в течение 10 дней. За этот срок у девочки появились новые увечья.

На второго младенца мужчина напал, предварительно подружившись с матерью будущей жертвы. Родительница рассказала, что оставила мужчину подержать ребенка, пока собирала вещи в поликлинику. Затем она услышала «крик, подобному которому никогда в жизни не слышала».

Девочку она обнаружила лежащей на диване. Отмечается, что ребенок уже до нападения был серьезно болен и из-за скопления жидкости в головном мозге испытывал трудности с движением.

Девочка получила перелом костей лба и правой ноги.

Нападавший своей вины не признал. Флинна приговорили к десяти годам лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о более приятных случаях, которые связаны с жизнью младенцев: к примеру, о том, что на свет появился мальчик, который заговорил сразу после рождения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter