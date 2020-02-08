- 01:40 Боле 80 новых жертв: число умерших от коронавирусной пневмонии в провинции Хубэй выросло до 699
- 01:27 "Охотник на младенцев" напал на двух детей и переломал им кости
- 00:51 Новых законов не нужно: Разумков прокомментировал возможность проведения выборов в ОРДЛО
- 00:36 Тянет на "новенькое": биологи создали секс-кукол для черепах и удивились результату
- 07.02 23:50 Стрельба, погромы и горящие дома: в Казахстане вспыхнул межнациональный конфликт
- 07.02 23:26 Министр Малюська призвал к ликвидации "зомби-партий"
- 07.02 22:58 Вернуться готовы не все: названо количество украинцев, решивших остаться в Ухани
- 07.02 22:30 Жириновский устроил истерику на росТВ из-за украинской комедии про АТО
- 07.02 21:58 Лукашенко с Путиным не договорились: озвучены важные сроки по вопросу поглощения Кремлем Беларуси
- 07.02 21:29 Пьяный водитель сбил коляску с младенцем: шокирующий случай под Запорожьем
- 07.02 21:10 "Слуга народа" Ткаченко обматерил нардепа от "Батьківщини" прямо возле трибуны Рады: реакция соцсетей
- 07.02 20:58 Сборная Украины со стопроцентным показателем вышла во второй этап Кубка Федерации
"Охотник на младенцев" напал на двух детей и переломал им кости
Появление на свет сопряжено для многих жителей планеты огромными рисками: помимо горе-родителей и коронавируса их жизни могут угрожать и действия не совсем адекватных людей.
Одного такого мужчину обнаружили в британском городе Лидс: негодяй по имени Люк Флинн напал на двух младенцев и переломал им кости. Это выяснилось, когда первого ребенка доставили в больницу родители, которые не могли понять, что произошло с их маленьким ребенком.
У девочки обнаружили 19 переломов, в том числе множественные переломы ребер, голеней и предплечий, пишет Yorkshire Evening Post.
Рентгенологи пришли к заключению, что травмы наносили ребенку в разные дни, поскольку два полных обследования скелета проводились в течение 10 дней. За этот срок у девочки появились новые увечья.
На второго младенца мужчина напал, предварительно подружившись с матерью будущей жертвы. Родительница рассказала, что оставила мужчину подержать ребенка, пока собирала вещи в поликлинику. Затем она услышала «крик, подобному которому никогда в жизни не слышала».
Девочку она обнаружила лежащей на диване. Отмечается, что ребенок уже до нападения был серьезно болен и из-за скопления жидкости в головном мозге испытывал трудности с движением.
Девочка получила перелом костей лба и правой ноги.
Нападавший своей вины не признал. Флинна приговорили к десяти годам лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» писали о более приятных случаях, которые связаны с жизнью младенцев: к примеру, о том, что на свет появился мальчик, который заговорил сразу после рождения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...