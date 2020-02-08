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Меган Маркл и принц Гарри отказались вручать «Оскар» и выступили за деньги перед миллиардерами

Меган Маркл и принц Гарри, которые сложили с себя королевские полномочия и поселились в Канаде, ищут возможности зарабатывать самостоятельно. Стало известно, что супруги побывали на саммите по альтернативным инвестициям, организованном крупнейшим американским банком JPMorgan в Майами. Как сообщает New York Post, на этом закрытом мероприятии присутствовали многие из богатейших людей в мире.

Меган представила публике ее близкая подруга — телеведущая Гэйл Кинг. Герцогиня Сассекская сказала несколько приветственных слов, а также выразила свою любовь к мужу, после чего передала микрофон ему.

Гарри зачитал полноценную речь, в которой, среди прочего, рассказал о том, какую душевную травму он пережил в детстве из-за гибели его матери принцессы Дианы, как ему пришлось пройти длительный курс терапии, чтобы сохранить свое психическое здоровье. И что он не жалеет о решении отказаться от королевского статуса, так как хочет защитить свою семью и не позволить жене и их сыну Арчи пройти через то, что довелось испытать ему.

Выступление Гарри было платным. По данным издания он мог получить за него от 500 тысяч до миллиона долларов. Примерно столько же получают за свои лекции и речи президенты США Барак Обама и Билл Клинтон.

JPMorgan также предоставил паре частный реактивный самолет Gulfstream, который прибыл за ними в аэропорт Ванкувера.

Сообщается, что среди гостей на саммите, куда не была допущена пресса, были также актриса и певица Дженнифер Лопес со своим женихом, бывшим бейсболистом Алексом Родригесом, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова со своим новым мужем Ставросом Ниаркосом.

Между тем стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские отвергли предложение организаторов церемонии вручения кинопремий «Оскар» принять участие в самом важном кинособытии года. Меган и Гарри имели возможность вручить награду за лучший фильм на 92-й церемонии, которая состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля. Как сообщает издание Hello!, Меган и Гарри были «польщены оказанной им честью, но отказались от нее».

Практически весь Голливуд мечтает сейчас сдружиться с принцем и его женой. Так, ранее сообщалось, что Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон вступили в соперничество из-за Меган Маркл. Каждая хочет завязать с ней близкое знакомство.

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