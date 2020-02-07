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Свадьба внучки королевы Елизаветы II: дворец объявил дату и место
Букингемский дворец официально объявил дату и место проведения следующей королевской свадьбы. 31-летняя принцесса Беатрис и ее 37-летний жених Эдоардо Мапелли Моцци, объявившие о своей помолвке в сентябре прошлого года, поженятся 29 мая в часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне.
Последующий торжественный прием состоится в саду Букингемского дворца. Королева Елизавета II решила таким образом поддержать свою внучку в разгар скандала, в который угодил ее отец принц Эндрю. Ранее сообщалось, что принцу предъявили претензии ФБР и американские прокуроры. Они заявили, что Эндрю, несмотря на свои обещания, не сотрудничает со следствием по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальном насилии над несовершеннолетними и организации проституции.
В часовне Сент-Джеймсского в 1840 году выходила замуж прапрабабушка Елизаветы II королева Виктория. В ней же в 2013 году крестили первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон принца Джорджа.
Это также будет первый свадебный прием в Букингемском дворце с 2011 года — со времени свадьбы Уильяма и Кейт. Они обвенчались в Вестминстерском аббатстве, а потом отбыли во в резиденцию королевы. Последние королевские свадьбы, включая Меган Маркл и принца Гарри, а также сестры Беатрис принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, праздновались в Виндзоре.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили проявлением чувств на публике.
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