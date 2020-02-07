24.38 / 24.62 26.65 / 27.09
Киев: -4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Свадьба внучки королевы Елизаветы II: дворец объявил дату и место

14:51 7 февраля 2020 151
Принцесса Беатрис и Эдоардо
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Букингемский дворец официально объявил дату и место проведения следующей королевской свадьбы. 31-летняя принцесса Беатрис и ее 37-летний жених Эдоардо Мапелли Моцци, объявившие о своей помолвке в сентябре прошлого года, поженятся 29 мая в часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне.

Последующий торжественный прием состоится в саду Букингемского дворца. Королева Елизавета II решила таким образом поддержать свою внучку в разгар скандала, в который угодил ее отец принц Эндрю. Ранее сообщалось, что принцу предъявили претензии ФБР и американские прокуроры. Они заявили, что Эндрю, несмотря на свои обещания, не сотрудничает со следствием по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальном насилии над несовершеннолетними и организации проституции.

В часовне Сент-Джеймсского в 1840 году выходила замуж прапрабабушка Елизаветы II королева Виктория. В ней же в 2013 году крестили первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон принца Джорджа.

Это также будет первый свадебный прием в Букингемском дворце с 2011 года — со времени свадьбы Уильяма и Кейт. Они обвенчались в Вестминстерском аббатстве, а потом отбыли во в резиденцию королевы. Последние королевские свадьбы, включая Меган Маркл и принца Гарри, а также сестры Беатрис принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, праздновались в Виндзоре.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили проявлением чувств на публике.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сивохо

“Опомнитесь, слуги”: Сивохо взорвал сети заявлением о пенсиях жителям ОРДЛО

Иван Будько

Будько уже не тот: создатели "Сватов-7" срочно переписывают сценарий сериала

Татьяна Кравченко

"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым

Ксения Собчак

Ксения Собчак влипла в громкий скандал из-за фашизма

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер