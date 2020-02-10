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Принц Гарри и Меган Маркл вернутся в Британию по просьбе королевы: названа причина
Меган Маркл и принц Гарри, которые ныне ведут спокойную жизнь в Канаде, поселившись в роскошном особняке на острове Ванкувер, вскоре вернутся в Великобританию. Это произойдет по личной просьбе королевы Елизаветы II.
Герцог и герцогиня Сассекские, которые, как сообщил ранее Букингемский дворец, этой весной окончательно сложат с себя полномочия высокопоставленных членов королевский семьи и откажутся от титулов Их Высочеств, примут участие в своем последнем официальном королевском мероприятии.
Ее Величество попросила своего внука и его жену присутствовать на ежегодной службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества. Этот праздник 53 стран-участниц Содружества наций (ранее входивших в британскую империю и признающих британского монарха в качестве символа свободного единения) традиционно отмечают во второй мартовский понедельник. В этом году он выпадает на 9 марта.
Гарри и Меган, будучи президентом и вице-президентом фонда Queen's Commonwealth Trust, посещали торжественную службу в прошлом году, когда герцогиня была беременна.
Как сообщает осведомленный источник авторитетного издания The Times, супруги привезут с собой и своего сына Арчи, которому 6 марта исполнится десять месяцев. Погостив несколько дней в Британии и увидевшись с родственниками, они снова вернутся в Канаду.
Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», Меган и Гарри, которые начинают независимую от дворца жизнь, заработали до миллиона долларов за выступление перед миллиардерами на саммите по альтернативным инвестициям, организованном крупнейшим американским банком JPMorgan в Майами.
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