Меган Маркл займется политикой и хочет стать президентом США

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Меган Маркл и принц Гарри, которые сложили с себя королевские полномочия и объявили о желании начать независимую жизнь, напугали Букингемский дворец своими новыми планами. Как пишет издание Daily Mail, придворные советники еще не пришли в себя от того, что герцог и герцогиня решили зарабатывать деньги на своих связях с королевской семьей. А теперь их и вовсе придется откачивать с нашатырным спиртом: стало известно, что Меган, воспользовавшись обретенной свободой, планирует стать «более вовлеченной в политику». 38-летняя уроженка США была, как сообщает осведомленный источник, крайне расстроена тем, что «ее вынудили держаться подальше от политики после ее помолвки с Гарри». У нее есть свои собственные политические убеждения — и теперь она намерена выражать их публично. Возможно, она даже «некоторым образом вмешается» в выборы американского президента в этом году. Каково будет это «вмешательство» — пока не сообщается.

Ранее, еще до знакомства с принцем, Маркл публично критиковала Дональда Трампа, которого называла сеятелем вражды и женоненавистником. Однако члены британской королевской семьи никогда не высказываются о политике публично. Поэтому после помолвки бывшей актрисе пришлось умолкнуть. Теперь герцогиня Сассекская формально уже не будет считаться высокопоставленным членом семьи Елизаветы II. Однако ее потенциальные политические заявления все же могут вызвать серьезный дипломатический скандал.

Меган и Гарри на данный момент обосновались в Канаде. Говорят, что мечтой герцогини является переезд в США, но она заявила друзьям, что не вернется туда при президентстве Трампа. Возможно, она планирует пока заняться политикой в Канаде. Ее связывают приятельские отношения с премьер-министром страны Джастином Трюдо. А ее лучшая подруга, стилист Джессика Малруни, замужем за сыном бывшего канадского премьера Брайана Малруни.

Меган и Гарри также состоят в дружеских отношениях с Бараком Обамой и его женой Мишель, а также с бывшей первой леди, экс-Госсекретарем и соперницей Трампа на прошлых выборах Хиллари Клинтон.

До встречи с принцем Меган неоднократно признавалась друзьям, что ее высшей амбицией является стать президентом США. А еще ранее она говорила об этом телеведущему Пирсу Моргану, с которым в те времена поддерживала дружбу, но затем оборвала с ним все связи — после чего Пирс перешел в оппозицию к герцогине и постоянно совершает на нее нападки в прессе.

Маркл сохранила американское гражданство — так что при желании может баллотироваться на пост главы державы.

Бывший редактор издания Times Саймон Дженкинс считает вполне реальной ее победу на выборах. «Она так знаменита, что может смело пойти по пути Рональда Рейгана. Она может возглавить демократов против республиканки Иванки Трамп. Все что я могу сказать — почему бы нет?», — сказала он. Американский президент Рональд Рейган, как известно, начинал свою карьеру в качестве актера.

Пресс-секретарь Меган отказался от комментариев. Некий близкий к герцогине источник утверждает, что это сплетни. Однако тот же самый источник ранее называл сплетнями сообщения о том, что Гарри и Меган готовятся покинуть королевскую семью, чтобы заняться собственными коммерческими проектами.

Так, как писали ранее «ФАКТЫ», герцог и герцогиня намерены основать собственную продюсерскую компанию. Заинтересованность в сотрудничестве с герцогом и герцогиней Сассекскими уже выразило руководство стримингового гиганта Netflix.

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